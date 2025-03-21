З початку 2025 року 1087 українських бізнесів розпочали процес припинення діяльності, повідомив Опендатабот.

Вперше в Україні зафіксовано випадок превентивної реструктуризації – процедури, що дозволяє компаніям уникнути банкрутства.

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Превентивна реструктуризація: в Україні зафіксовано перший випадок

За даними Опендатабот, 725 компаній (66,7% від загальної кількості) самостійно припинили діяльність без боргів.

Це на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року, що, за словами арбітражного керуючого Дениса Лихопьока, пов’язано з підвищенням відповідальності власників і менеджерів.

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Водночас банкрутство через суд довели 164 компанії , а це на 22% більше, порівняно з початком минулого року).

Судовою ліквідацією через несплату боргів скористалися 118 компаній, а реорганізацією (перетворенням) − 80 компаній (що на 63,5% менше порівняно з минулим роком).

Інфографіка: Опендатабот

Як працює превентивна реструктуризація бізнесу?

Арбітражний керівник і член Кваліфікаційної комісії Денис Лихопьок зазначає, що превентивна реструктуризація дозволяє “змінити умови виконання кредитних обов’язків без припинення роботи” і “зберегти бізнес”.

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Він також вказує, що лише 5-10% процедур банкрутства закінчуються санацією, оскільки компанії звертаються до суду занадто пізно.

“На мій погляд, фінансові труднощі має більшість підприємств, але... врегулювати їх... занадто складно і ризиковано... це лише відображення загального стану бізнесу та економіки...”, – коментує Лихопьок.