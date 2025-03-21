Німеччина конфіскувала танкер Eventin, що належить до російського “тіньового флоту”, і близько 100 тисяч тонн сирої нафти (вартістю 40 млн євро) на його борту.

Про це пише Spiegel.

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Німеччина конфіскувала танкер із “тіньового флоту” РФ

Минулої п’ятниці митники затримали судно під панамським прапором, яке з середини січня стояло на якорі біля Рюгена. Головне митне управління видало розпорядження про конфіскацію.

Джерела в службі безпеки повідомили про майбутню зміну прапора на судні.

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Раніше пошкоджений танкер, що прямував з Усть-Луги до Єгипту, дрейфував у Балтійському морі, створюючи загрозу розливу нафти. Його відбуксирували до Засніца і взяли під цілодобове спостереження. З кінця лютого судно перебуває у списку “тіньового флоту” РФ, складеному ЄС.

Росія продовжує продавати нафту, використовуючи “тіньовий флот” зі старих танкерів. Уряд Німеччини вирішив конфіскувати Eventin, щоб надіслати Росії сигнал про неприпустимість транзиту нафти через Балтійське море.

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Зеленський закликав ЄС до санкцій проти капітанів “тіньового флоту”

В лютому Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

Морське відомство Данії заявляло, що посилить перевірки нафтових танкерів, які курсують її водами, з метою виявлення “тіньового флоту” Росії, що порушує санкції і підозрюється у підводних диверсіях.

До складу російського “тіньового флоту”, що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 83 осіб, які сприяли експорту російських нафтопродуктів та поширенню пропаганди.

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