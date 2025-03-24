З початку 2024 року мінімальна заробітна платня в Польщі зазнала змін, і ці зміни також закладені в бюджеті на 2025 рік. Тож скільки треба заробляти, щоб комфортно жити в Польщі?

Скільки треба заробляти в Польщі та чи вистачить мінімальної зарплатні на прожиток?

Станом на січень 2024 року, мінімальна місячна заробітна платня у Польщі становила 4666 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка – 30,5 злотих брутто. Важливо зазначити, що ці ставки є однаковими як для громадян Польщі, так і для легально працевлаштованих іноземців.

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Зростання мінімальної заробітної платні в Польщі є динамічним процесом. Протягом останніх років спостерігається постійне збільшення цього показника. Наприклад, у порівнянні з початком 2023 року, коли мінімальна зарплата становила 3490 злотих, видно значний приріст.

Що стосується запитання, чи вистачить цієї суми для життя, то відповідь залежить від індивідуальних потреб і місця проживання. Вартість життя в різних містах Польщі може суттєво відрізнятися. У великих містах, таких як Варшава чи Краків, витрати на житло та послуги будуть вищими, ніж у менших містах.

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Для кращого розуміння варто розглянути середні ціни на харчові продукти: хліб – 3-5 злотих, молоко – 3-4 злотих, яйця – 8-12 злотих (дес.), куряче філе – 20-25 злотих за кілограм. Оренда однокімнатної квартири в центрі великого міста може коштувати від 2 500 до 4 000 злотих на місяць, а в меншому місті – 1 200 - 2 000 злотих.

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Аналізуючи ціни на житло, харчування та інші необхідні витрати, можна зробити висновок, що мінімальна заробітна платня в Польщі може покрити базові потреби, але вимагає економного способу життя. Проживання у великих містах з високими цінами на оренду може бути особливо складним. Мігрантам, які шукають житло за доступною ціною, може знадобитися додатковий час та зусилля, щоб знайти прийнятний варіант. Для комфортного життя в Польщі бажано мати дохід, що перевищує мінімальну заробітну плату.

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Варто також враховувати, що для деяких категорій мігрантів, зокрема тих, хто подає документи на отримання карти побиту, можуть існувати додаткові вимоги до мінімального рівня заробітної платні. Це необхідно для підтвердження фінансової спроможності іноземця.