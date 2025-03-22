Російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

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Противник хотів просунутися в районі Костянтинополя, Розливу та Скудного.

«Штурмові дії противника виявилися марними та безуспішними. По ворожих військам нанесено вогневе ураження. Три одиниці бронетехніки та 17 російських окупантів було знищено. Атака захлинулася», - уточнили в ОСУВ.

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Карта: Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті: дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 142 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 8:00.

Найбільше ворожих атак на Покровському напрямку.

Росіяни й надалі намагаються просунутися на Донеччині.

«На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба, Диліївка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу», - йдеться в повідомленні.

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Карта: Генштаб ЗСУ.

Також армія агресора спробувала прорвати наші оборонні рубежі на Харківському напрямку.

«На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного», - повідомили в штабі.

Операція ЗСУ на Курщині триває

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

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Минулої доби ворог завдав там 18 авіаударів.

Противник скинув 25 КАБів, здійснив 276 обстрілів, дев’ять з яких - із РСЗВ.

Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Одне боєзіткнення станом на восьму ранку ще тривало.