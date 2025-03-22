Спецпосланник президента США Стів Віткофф заявив, що метою поточних мирних переговорів, які Сполучені Штати проводять з Україною та РФ, є досягнення тимчасового припинення вогню на 30 днів, під час якого сторони обговорять постійне припинення вогню.

Про це він сказав у інтерв’ю американському блогеру та ведучому Такеру Карлсону.

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30-денне припинення вогню: Віткофф назвав мету поточних переговорів

«Кінцева мета - це 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з’ясувати, якими є всі умови на полі бою, саме тому я почав з Курська», – сказав Віткофф.

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Він зокрема повторив російські наративи щодо того, що частина українських військових у Курській області РФ буцімто оточена.

Також Віткофф заявив, що не вважає, що розмова президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна пройшла невдало, оскільки Росія нібито погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури. «Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі - на удари України по російських кораблях, Росії - по українських», - сказав спецпосланець президента США.

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Віткофф зазначив, що на фронті відбуваються десятки боєзіткнень, тому українська та російська сторони мають обговорити умови їх припинення.

Переговори у Саудівській Аравії

Він додав, що технічні групи збираються в Джидді з понеділка.

«З Росії надходить багато хороших, позитивних розмов про їхню готовність розглянути всі ці різні речі. І Зеленський мав чудову розмову з президентом (Трампом - ред.) після розмови президента Путіна (і Трампа – ред.) наступного дня. І я думаю, що це свідчить про те, що у них є певна гнучкість у тому, як вони думають про те, як завершити цей конфлікт», - сказав Віткофф.

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Він зазначив, що не хоче здатися «вічним оптимістом», але дуже оптимістично налаштований щодо того, що США зможуть примирити обидві сторони.

Спецпосланець наголосив, що США орієнтовані на результат перемовин та угоду, з якою зможе жити український народ.

«Я хочу, щоб Україна вийшла з цього. Я хочу, щоб Росія вийшла з цього. Будуть різні схвалення Сенату, які нам тут можуть знадобитися. Я маю на увазі, що це політична система. Ми хочемо, щоб усі були певною мірою задоволені… з угодою, з якою може жити кожен», - сказав Віткофф.

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Він також заявив, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися в найближчі кілька місяців.