На початку квітня запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» на кордоні з Угорщиною.
Про таке повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він зазначив, що це перший новий ПП, відкритий за останні декілька десятків років.
Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: подробиці
Очікується, що через новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» зможуть проїжджати легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн.
«Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині», - зазначив Віктор Микита.
На пункті пропуску вже провели монтаж митної та прикордонної інфраструктури модульного типу для роботи персоналу на українській та угорській стороні.
Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії
Наразі завершили роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового ПП. Облаштували також напрямки руху транспорту.
«Цей проєкт очікували тисячі закарпатців. Реальними ефективними рішеннями ми обʼєднуємо людей, родини, угорців та українців з обох боків кордону. Це важливий елемент нашої європейської інтеграції», - додав Микита.