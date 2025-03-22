На початку квітня запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» на кордоні з Угорщиною.

Про таке повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він зазначив, що це перший новий ПП, відкритий за останні декілька десятків років. 

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: подробиці

Очікується, що через новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» зможуть проїжджати легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн. 

«Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині», - зазначив Віктор Микита.

Advertisement

На пункті пропуску вже провели монтаж митної та прикордонної інфраструктури модульного типу для роботи персоналу на українській та угорській стороні. 

Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії
Більше по темі

Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії

На даний момент залишаються невідомими деталі щодо потенційного розміру європейського військового контингенту та його мандату.

Наразі завершили роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового ПП. Облаштували також напрямки руху транспорту.

«Цей проєкт очікували тисячі закарпатців. Реальними ефективними рішеннями ми обʼєднуємо людей, родини, угорців та українців з обох боків кордону. Це важливий елемент нашої європейської інтеграції», - додав Микита. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
1д тому
АНАЛІЗ: “Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I)
Кейті Лівінгстоун
1д тому
Шведський інвестор: п’ять речей, які варто знати про розвиток українського озброєння
Стефан Коршак
бер. 17
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
бер. 17
Більше про Європа
Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні Європа
Макрон скликає “коаліцію охочих” для обговорення допомоги Україні
Київ Пост
1д тому
Румунія продовжила допомогу для частини біженців з України до кінця року Європа
Румунія продовжила допомогу для частини біженців з України до кінця року
Київ Пост
1д тому
В Україну з візитом прибув президент Чехії Петр Павел Європа
В Україну з візитом прибув президент Чехії Петр Павел
Київ Пост
1д тому
Україна посіла 111 місце у рейтингу найщасливіших країн світу Європа
Україна посіла 111 місце у рейтингу найщасливіших країн світу
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Забудьте про мир: Путін хоче завоювати Україну Путін
ПОГЛЯД: Забудьте про мир: Путін хоче завоювати Україну
Ігор Стельмах
1г тому
Президент України анонсував саміт «коаліції охочих», на якому обговорять іноземний контингент Європа
Президент України анонсував саміт «коаліції охочих», на якому обговорять іноземний контингент
За матеріалами Укрінформ
20г тому
Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії Європа
Литва готова ввести війська в Україну у межах миротворчої місії
Київ Пост
22г тому
Макрон запропонував альтернативу європейським миротворцям в Україні Росія
Макрон запропонував альтернативу європейським миротворцям в Україні
Київ Пост
1д тому
" Попередній Армія РФ намагалася прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - військові
Далі » Питання окупованих територій є ключовим у війні РФ проти України, - Віткофф