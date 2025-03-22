На початку квітня запрацює новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» на кордоні з Угорщиною.

Про таке повідомив заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

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Він зазначив, що це перший новий ПП, відкритий за останні декілька десятків років.

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною: подробиці

Очікується, що через новий пункт пропуску «Велика Паладь - Нодьгодош» зможуть проїжджати легкові автомобілі вагою до 3,5 тонн.

«Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині», - зазначив Віктор Микита.

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На пункті пропуску вже провели монтаж митної та прикордонної інфраструктури модульного типу для роботи персоналу на українській та угорській стороні.

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Наразі завершили роботи з розширення майданчика й ділянки дороги в межах нового ПП. Облаштували також напрямки руху транспорту.

«Цей проєкт очікували тисячі закарпатців. Реальними ефективними рішеннями ми обʼєднуємо людей, родини, угорців та українців з обох боків кордону. Це важливий елемент нашої європейської інтеграції», - додав Микита.