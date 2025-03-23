У неділю у системі Укрзалізниці стався технічний збій.

Через це перестали працювати онлайн сервіси, повідомили в компанії.

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Збій в Укрзалізниці: що робити

Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Купити квитки можна в касі або ж оформити проїзд на борту.

«Ми максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках», - повідомили в Укрзалізниці.

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Якщо ваш квиток, придбаний онлайн заздалегідь, не завантажується у застосунку, перевірте пошту - там є PDF-дублікат.

Як купити квитки на міжнародні рейси

Доки фахівці працюють над відновлення онлайн-сервісів, Укрзалізниця тимчасово відкриває продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

«Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем», - зазначили в Укрзалізниці.