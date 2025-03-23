Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку на Донеччині.
Українські військові завдали удару по ворогу 21 березня.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
ЗСУ уразили скупчення окупантів у Торецьку: відео
Наші військові вдарили по зосередженню сил російської першої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку.
На момент атаки окупанти були в укритті.
Місце розміщення військ противника було повністю зруйновано.
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«Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку», - додали у штабі.