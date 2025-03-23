Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку на Донеччині. 

Українські військові завдали удару по ворогу 21 березня.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

ЗСУ уразили скупчення окупантів у Торецьку: відео

Наші військові вдарили по зосередженню сил російської першої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку. 

На момент атаки окупанти були в укритті. 

Місце розміщення військ противника було повністю зруйновано. 

Advertisement

 

«Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил РФ на Торецькому напрямку», - додали у штабі. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У
Стів Браун
бер. 18
Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький: є постраждалі
Київ Пост
бер. 20
Українська ППО збила 90 ударних дронів РФ, ще 70 локаційно втрачені
Київ Пост
бер. 17
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
1д тому
Більше про Повітряні сили ЗСУ
Українські воїни уразили командний пункт РФ у Бєлгородській області Росія
Українські воїни уразили командний пункт РФ у Бєлгородській області
Київ Пост
бер. 20
Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький: є постраждалі Обстріли України
Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький: є постраждалі
Київ Пост
бер. 20
Сили оборони збили 75 російських дронів, ще 63 – локаційно втрачені Київ
Сили оборони збили 75 російських дронів, ще 63 – локаційно втрачені
Київ Пост
бер. 20
ППО збила 72 ударних безпілотників РФ, ще 56 локаційно втрачені Обстріли України
ППО збила 72 ударних безпілотників РФ, ще 56 локаційно втрачені
Київ Пост
бер. 19
Читати далі
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів на Херсонщині Повітряні сили ЗСУ
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів на Херсонщині
Київ Пост
1г тому
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів Дрони
Над Україною збили майже сотню ворожих дронів
Київ Пост
9г тому
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни Київ
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
1д тому
ППО України збила 114 російських дронів, ще 81 − локаційно втрачений Київ
ППО України збила 114 російських дронів, ще 81 − локаційно втрачений
Київ Пост
2д тому
" Попередній В Укрзалізниці тимчасово не працюють онлайн сервіси
Далі » Прем’єр Британії: нас закликають обирати між США та Європою