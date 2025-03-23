Вночі російська армія атакувала Україну 147 дронами.

Про таке повідомили в Повітряних силах.

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Атака дронів 23 березня: скільки БПЛА збила ППО

Цього разу противник застосував більше ударних безпілотників - щонайменше 122. Тоді як дронів-імітаторів було 25.

Як і в попередні дні, росіяни атакували з кількох напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Приморськ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Сили ППО збили 97 російських безпілотників.

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Ще 25 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Росіяни атакували Київ: троє загиблих

Внаслідок масованої атаки дронів у Києві загинуло троє людей.

Ще 10 - постраждали.

Більше по темі Повітряні сили уразили скупчення окупантів у Торецьку За даними Генштабу, знищено особовий склад ворога. Зокрема десантно-штурмові групи та операторів дронів.

Серед жертв росіян - батько з 5-річною донькою, а також 80-річна жінка.

«В Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілась тимчасова споруда, де мешкала родина з дитиною. Загинула 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні», - повідомили в прокуратурі області.

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Уламки ворожих дронів впали у кількох районах столиці.

Пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждало двоє людей у селі Крюківщина Бучанського району.