Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для Сполученого Королівства робити вибір між Сполученими Штатами і Європою було б великою помилкою.

Про це повідомляє The News York Times.

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«Багато людей закликають нас вибирати між США та Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз», – сказав Стармер, маючи на увазі колишніх прем’єр-міністрів Британії Вінстона Черчилля та Клемента Еттлі.

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Стармер додав, що погоджується із позицією президента США Дональда Трампа щодо оборони Європи.

«Я думаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що європейські країни мають нести більший тягар для колективної самооборони Європи», – сказав він.

Переговори про припинення вогню: роль Європи

У матеріалі йдеться, що нагальне питання полягає у тому, чи будуть Британія та Європа відігравати значущу роль у перемовинах Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Щоб переконатися у цьому, Стармер намагається зібрати багатонаціональні військові сили, названі ним «коаліцією охочих». За його словами, мета полягає у захисті неба, портів і кордонів України після будь-якого мирного врегулювання.

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«Я не довіряю Путіну. Я впевнений, що Путін намагатиметься наполягати на тому, щоб Україна була беззахисною після укладання угоди, тому що це дасть йому те, чого він хоче, а саме – можливість знову вторгнутися в Україну», – сказав британський прем’єр.

NYT пише, що Британія стикається із перешкодами на всіх фронтах: Росія відкинула ідею миротворчих сил НАТО, а Трамп досі не надав гарантій безпеки, які, за словами Стармера, мають вирішальне значення для того, аби країни надали свої війська. Але попри політичну і дипломатичну невизначеність, Стармер вважає, що у нього немає іншого вибору, окрім як іти попереду всіх.

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«Якщо ми будемо рухатися лише у темпі найобережніших, ми будемо рухатися дуже повільно і не опинимося у тому положенні, в якому нам потрібно бути», – сказав Стармер.