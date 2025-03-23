Третя штурмова бригада звільнила село Надія у Луганській області. 

Про це повідомили в самій бригаді. 

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Село Надія на Луганщині звільнили

Контроль над населеним пунктом відновили передусім завдяки діям 1-го штурмового батальйону

Операція зі звільнення тривала 30 годин. 

Наші воїни повернули під контроль України три квадратних кілометри територій. 

За словами командира Третього Армійського Корпусу Андрія Білецького, аби захопити Надію, росіянам знадобилося два місяці.  

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«Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків - 752-го та 254-го 20-ї армії рф», - розповів командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

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