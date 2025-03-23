Турецький суд арештував мера Стамбула та одного з лідерів опозиції Екрема Імамоглу після допиту у двох справах - за обвинуваченнями у тероризмі та корупції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

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Суд арештував мера Стамбула

Суд ухвалив рішення про арешт Екрема Імамоглу після допиту.

Мер Стамбула давав свідчення у межах розслідування за обвинуваченнями у двох справах - тероризм та корупція.

Політика затримали 19 березня. Після цього по всій Туреччині, попри заборону на масові акції, проходять протести.

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Найбільші демонстрації відбуваються в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі.

Протести у Туреччині

Під час протестів силовики затримали сотні учасників акцій.

«Сьогодні вночі 323 підозрювані затримані під час протестів, пов’язаних із розслідуванням щодо мерії Стамбула. Жодна спроба завдати шкоди громадському порядку не допущена», - написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі Х.

Міністр заявив, що поліцейських під час акцій протесту в Стамбулі облили кислотою.

«Тим, хто виходить на вулицю, варто добре подумати, яку юридичну відповідальність вони беруть на себе. Ще раз підкреслюю: ми ніколи не допустимо вандалізму чи загрози миру й безпеці нашої країни», - написав міністр.

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Як повідомляє телеканал NTV, в Ізмірі під час акції протесту затримано 176 протестувальників, в Анталії - 7, Кайсері - 4, Конії - 16.

У Діярбакирі, що на сході країни, група членів опозиційної Республіканської народної партії пройшла маршем протесту від площі Дагкапи до мерії.

В Анкарі проти групи протестувальників у центрі міста поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Як інформує 24 saat gazetesi, в Анкарі затримано 60 протестувальників, 1 поліцейський та 1 охоронець постраждали.