Президент США Дональд Трамп заявив, що «було б чудово зупинити» війну Росії проти України, наголосивши, що ситуація зі стримування ескалації російсько-української війни перебуває «певною мірою під контролем».

Про це він заявив у інтерв’ю засновнику спортивного сайту Outkick Клею Тревісу.

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Трамп заявив, що «було б чудово» зупинити війну РФ проти України

«Я думаю, що ситуація певною мірою під контролем. Було б чудово, якби ми змогли це зупинити», - сказав Трамп.

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Американський президент під час інтерв’ю зазначив, що має «дуже гарні» відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Отже, я його (Путіна - ред.) дуже добре знаю. Дивно, що ми не потрапили в серйозні сутички через вигадку «Росія, Росія, Росія», - сказав Трамп.

Він відзначив, що дії Росії у Грузії та Криму відбувалися за президентів США Джорджа Буша і Барака Обами відповідно, тоді як вторгнення в Україну відбулося за каденції Джо Байдена.

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Цього тижня російський диктатор підписав указ, який вимагає від громадян України в Росії або на тимчасово окупованих територіях виїхати чи «легалізуватись».

«Я не думаю, що у світі є хтось, хто зупинить (Путіна – ред.), крім мене, і я думаю, що я зможу його зупинити», – вважає Трамп.

Американський лідер також сказав, що у нього з Путіним були «дуже раціональні дискусії».

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«У нас були дуже раціональні дискусії, і я просто хочу, щоб людей перестали убивати. Вони втрачають 2500 молодих людей на тиждень, і вони росіяни, і вони українці», - сказав Трамп.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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