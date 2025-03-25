Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки за заявками в Дії та через банки-партнери. Таким чином, українці отримали ще 703 млн гривень допомоги за заявками, поданими через Дію протягом останніх двох тижнів лютого цього року, повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, на що більшість українців витратили грошову допомогу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

«Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги.

Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії», — зазначила міністерка.

Заявки приймали до 28 лютого 2025 року. У тих, хто подавав заявки через “Укрпошту”, ще є час до кінця квітня.

Скільки користувачів Дії подали заявки на “Зимову єПідтримку” - що відомо

За півтора місяця від початку запуску програми “Зимова єПідтримка” майже половина користувачів застосунку Дія подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги, повідомили в Дії.

Advertisement

Загалом заявки на отримання допомоги в Дії подали 10 мільйонів українців. З них 14% − внутрішньо переміщені особи, а 68% − жінки. Крім того, майже 2,5 млн українців оформили виплати на дітей в межах програми “Зимова єПідтримка”.

Програма “Зимова єПідтримка” передбачає виплату 1000 гривень кожному українцю.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, медичних та освітніх послуг, мобільного зв’язку, благодійність та донати на ЗСУ, книжки та ліки українського виробництва.