Індійська компанія Park Controls & Communications допомагала російській компанії ЕМТ замовляти підсанкційне військове обладнання з Європи. Оплата проходила через Sberbank India в рупіях, пише Цензор.НЕТ, цитуючи матеріал спільноти InformNapalm.

Завдяки даним CYBINT, отриманим від української хакерської групи «256 Кібер Штурмова», міжнародна розвідувальна спільнота провела розслідування, викрила схему і зірвала постачання підсанкційного критично важливого обладнання для російського військово-промислового комплексу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як свідчать матеріали, отримані українськими хакерами, російська компанія ЕМТ замовляла європейське підсанкційне обладнання через індійську компанію Park Controls & Communications і оплачувала замовлення в рупіях через Sberbank India. 

Зараз вдалося встановити, що індійська компанія запевняла європейського виробника - Індія є кінцевим користувачем і до Росії товари не передаються.

Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України
Більше по темі

Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України

Республіканці тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона заарештувала заморожені російські кошти. Можливо, тому, що це чинитиме тиск на Європу, яка контролює левову частку цих коштів.

Разом з тим, індійці відправляли росіянам не тільки підсанкційне обладнання та програмні ключі до нього, але й дублювали все своє листування з європейськими виробниками. 

Як Росія обходить санкції - подробиці

Попри значні зусилля міжнародної спільноти щодо встановлення санкцій проти РФ за агресію проти України, Росії часто вдається їх обходити.

Advertisement

Наприклад, попри закриття кордону з Росією у 2024 році, Фінляндія продовжує фіксувати випадки незаконного вивезення підсанкційних товарів до Росії.

Також російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій.

Деякі постачальники ворога внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
бер. 20
Може, це Кремлю треба передишка? Українські дрони гатять по росіянах
Стефан Коршак
бер. 21
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
бер. 18
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
бер. 18
Більше про Росія
Більшість українців підтримують ідею 30-денного припинення вогню - опитування Росія
Більшість українців підтримують ідею 30-денного припинення вогню - опитування
Київ Пост
4г тому
США домовилися з Україною та Росією про безпечне судноплавство у Чорному морі і не тільки про це ВАЖЛИВО Росія
США домовилися з Україною та Росією про безпечне судноплавство у Чорному морі і не тільки про це
Київ Пост
4г тому
У США померла експрокурорка, яка розслідувала злочини та шахрайство росіян Росія
У США померла експрокурорка, яка розслідувала злочини та шахрайство росіян
Київ Пост
5г тому
Через санкції Росія залишиться без медичних та пасажирських вертольотів «Ансат» Росія
Через санкції Росія залишиться без медичних та пасажирських вертольотів «Ансат»
Київ Пост
5г тому
Читати далі
У Маріуполі росіяни будують центр для військової підготовки підлітків Росія
У Маріуполі росіяни будують центр для військової підготовки підлітків
Київ Пост
2г тому
Перемир’я у Чорному морі почне діяти після виконання російських вимог - Кремль Росія
Перемир’я у Чорному морі почне діяти після виконання російських вимог - Кремль
Київ Пост
3г тому
Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України Росія
Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України
Київ Пост
3г тому
Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський ВАЖЛИВО Росія
Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
3г тому
" Попередній Польща закликала ЄС передати Україні заморожені російські активи
Далі » Уряд завершив виплати Зимової єПідтримки: українці отримали понад 700 млн грн