Індійська компанія Park Controls & Communications допомагала російській компанії ЕМТ замовляти підсанкційне військове обладнання з Європи. Оплата проходила через Sberbank India в рупіях, пише Цензор.НЕТ, цитуючи матеріал спільноти InformNapalm.
Завдяки даним CYBINT, отриманим від української хакерської групи «256 Кібер Штурмова», міжнародна розвідувальна спільнота провела розслідування, викрила схему і зірвала постачання підсанкційного критично важливого обладнання для російського військово-промислового комплексу.
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Як свідчать матеріали, отримані українськими хакерами, російська компанія ЕМТ замовляла європейське підсанкційне обладнання через індійську компанію Park Controls & Communications і оплачувала замовлення в рупіях через Sberbank India.
Зараз вдалося встановити, що індійська компанія запевняла європейського виробника - Індія є кінцевим користувачем і до Росії товари не передаються.
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Разом з тим, індійці відправляли росіянам не тільки підсанкційне обладнання та програмні ключі до нього, але й дублювали все своє листування з європейськими виробниками.
Як Росія обходить санкції - подробиці
Попри значні зусилля міжнародної спільноти щодо встановлення санкцій проти РФ за агресію проти України, Росії часто вдається їх обходити.
Наприклад, попри закриття кордону з Росією у 2024 році, Фінляндія продовжує фіксувати випадки незаконного вивезення підсанкційних товарів до Росії.
Також російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій.
Деякі постачальники ворога внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.