Індійська компанія Park Controls & Communications допомагала російській компанії ЕМТ замовляти підсанкційне військове обладнання з Європи. Оплата проходила через Sberbank India в рупіях, пише Цензор.НЕТ, цитуючи матеріал спільноти InformNapalm.

Завдяки даним CYBINT, отриманим від української хакерської групи «256 Кібер Штурмова», міжнародна розвідувальна спільнота провела розслідування, викрила схему і зірвала постачання підсанкційного критично важливого обладнання для російського військово-промислового комплексу.

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Як свідчать матеріали, отримані українськими хакерами, російська компанія ЕМТ замовляла європейське підсанкційне обладнання через індійську компанію Park Controls & Communications і оплачувала замовлення в рупіях через Sberbank India.

Зараз вдалося встановити, що індійська компанія запевняла європейського виробника - Індія є кінцевим користувачем і до Росії товари не передаються.

Більше по темі Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України Республіканці тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона заарештувала заморожені російські кошти. Можливо, тому, що це чинитиме тиск на Європу, яка контролює левову частку цих коштів.

Разом з тим, індійці відправляли росіянам не тільки підсанкційне обладнання та програмні ключі до нього, але й дублювали все своє листування з європейськими виробниками.

Як Росія обходить санкції - подробиці

Попри значні зусилля міжнародної спільноти щодо встановлення санкцій проти РФ за агресію проти України, Росії часто вдається їх обходити.

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Наприклад, попри закриття кордону з Росією у 2024 році, Фінляндія продовжує фіксувати випадки незаконного вивезення підсанкційних товарів до Росії.

Також російський військово-промисловий комплекс замовляє мікросхеми в американської компанії Texas Instruments в обхід санкцій.

Деякі постачальники ворога внесли інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments під назвою TI store на власні торгові платформи, щоб бачити дані про запаси напівпровідників і ціни, після чого розміщують замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.