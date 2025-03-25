Триває 1126 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 138 боєзіткнень.

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На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі марно атакував у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив шість штурмів позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває одне боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки. Наразі українські захисники відбивають ще п’ять атак противника.

Більше по темі Зеленський анонсував розширення програми “Контракт 18−24” Тепер до програми доєднають ще 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії.

Сили оборони зупинили 6 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в бік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського. Наразі триває одне боєзіткнення.

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На Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. Тривають два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 14 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу й Веселого.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед в районі населеного пункту Новопіль та в бік Вільного Поля.

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На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в напрямку Лобкового.

Бої в Курській області – останні новини

На Курщині противник протягом доби провів 18 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення.

Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 керованих бомб, та здійснив 262 артилерійських обстріли, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1180 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 905940 (+1180) осіб

танків ‒ 10425 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 21670 (+18) од.

артилерійських систем – 25190 (+61) од.

РСЗВ – 1341 (+3) од.

засобів ППО ‒ 1117 (+0) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 335 (+4) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30759 (+118).

крилатих ракет ‒ 3121 (+0).

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од.

підводних човнів ‒ 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 41824 (+98) од.

спеціальної техніки ‒ 3785 (+0) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 25 березня

Станом на ранок 25 березня 2025 року (06:00) у Чорному та Середземному морях перебувають російські кораблі, здатні нести до 30 крилатих ракет “Калібр”. В Азовському морі військові кораблі РФ відсутні.

Чорне море: 1 корабель (носій “Калібрів”, до 4 ракет).

1 корабель (носій “Калібрів”, до 4 ракет). Азовське море: кораблі відсутні.

кораблі відсутні. Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

До Чорного моря: 7 суден (4 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 5 суден (3 – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).