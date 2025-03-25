Громадянин Японії Івао Хакамада, який майже 33 роки провів у камерах смертників, очікуючи виконання вироку за вбивство, отримає від уряду рекордну грошову компенсацію, повідомляє Kyodo News.

Японія виплатить мільйони японцю, який 33 роки чекав смертну кару

Судді окружного суду Сідзуоки ухвалили рішення про виплату 89-річному Хакамаді компенсації в розмірі 217 мільйонів японських єн ($1,44 млн) за незаконне утримання у в’язниці протягом понад 40 років до його звільнення.

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У січні його адвокати подали відповідну судову вимогу від імені Хакамади, який донині відчуває негативні наслідки, спричинені його незаконним ув’язненням.

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Восени минулого року суд зняв усі звинувачення з чоловіка, якого раніше визнали винним у вбивстві чотирьох членів однієї сім’ї, скоєному в 1966 році в центральній Японії.

Суд прийшов до висновку, що співробітники слідчих органів навмисно створили неправдиві докази у цій справі.

У загальній складності японець провів за ґратами понад 47 років, з яких близько 33 років - в очікуванні смертної кари.

Також юридична команда Хакамади повідомила про свої наміри подати судовий позов проти префектури Сідзуока та центрального уряду Японії до літа 2025 року, щоб притягнути їх до відповідальності за неправомірне засудження чоловіка.