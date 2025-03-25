“Укрзалізниця” продовжує відновлювати онлайн-сервіси після масштабної кібератаки, повідомила компанія 25 березня.

Фахівці УЗ, партнери та експерти працюють над повним відновленням.

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Кібератака на “Укрзалізницю”: коли відновлять онлайн-продаж квитків

Наращі розгорнуто резервну інфраструктуру в безпечному середовищі, підготовлено компоненти для перезапуску критичних систем з резервних копій.

Також триває ретельна діагностика резервних копій (“бекапів”) та ідентифікація потенційних шкідливих елементів і відновлюються складні зв’язки між системами.

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Поїзди продовжують курсувати за графіком. Каси на вокзалах працюють у посиленому режимі з розширеними графіками (наприклад, у Києві 18 кас замість 8). Онлайн-продаж квитків, включно з міжнародними рейсами, поки що недоступний 25 березня. Компанія працює над якнайшвидшим відновленням онлайн-продажів.

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Якщо пасажир не встигає придбати квиток у касі, проїзд можна оформити безпосередньо в поїзді. “Укрзалізниця” просить пасажирів з рейсами після ранку 25 березня не створювати черг у касах 24 березня.

“Укрзалізниця” подякувала за співпрацю Кібердепартаменту СБУ, Держцентру кіберзахисту, CERT-UA, IT-команді “Київстар” (чий досвід відновлення після атаки допомагає) та іншим фахівцям.

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Укрзалізниця зазнала масштабної та системної кібератаки: що сталося

У неділю у системі Укрзалізниці стався технічний збій.

Через це перестали працювати онлайн сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Попри атаку, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Всі операційні процеси переведено в резервний формат.

Пасажирів, які не встигаюли придбати квиток, просили йти безпосередньо до поїзда, де буде оформлено проїзд.

Якщо квиток, придбаний онлайн заздалегідь, не завантажується у застосунку, треба перевірити пошту − там є PDF-дублікат.