На тимчасово окупованій території України Росія продовжує мілітаризацію дітей та підлітків. У Маріуполі на території колишнього дитячого табору “Орлятко” розпочато будівництво так званого центру “Воїн”, де українських школярів і студентів навчатимуть військовій справі.

Про це повідомляє “Суспільне”.

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Мілітаризація дітей в окупації: РФ будує центр “Воїн” у Маріуполі

Це вже четверта філія “Воїна” на окупованих територіях. Навчання включатиме такі елементи військового вишкілу:

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Стрільба.

Десантування.

Мінування та розмінування.

Надання медичної допомоги.

Керування БпЛА.

Журналісти “Суспільного” підтвердили будівництво центру, посилаючись на будівельний паспорт об’єкта (“Будівництво центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді “Воїн”“) та відео з Телеграм-групи окупованого міста. Фото паспорта оприлюднив місцевий житель Андрій Зондер.

Центр “Воїн” було створено у вересні 2022 року за вказівкою Путіна. На початок 2025 року в РФ діяло 25 філій. У 2024 році філії з’явилися на окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Планується відкриття і в Запорізькій області.

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“Воїн” не лише поширює російську пропаганду, але й організовує військові табори для українських підлітків (наприклад, понад 2,5 тис. підлітків навчалися в таборі “Авангард” у Волгоградській області, де їх вчили стріляти, керувати дронами тощо).

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У Маріуполі “Воїн” планує готувати спеціалістів з БпЛА на базі місцевого університету. 14 березня 2025 року Приазовський державний технічний університет об’єднався з Московським державним будівельним університетом. У січні 2025 року центр організував зустріч школярів із “добровольцями”.

Відкриття центру “Воїн” у Маріуполі заплановано на четвертий квартал 2025 року.