На тимчасово окупованій території України Росія продовжує мілітаризацію дітей та підлітків. У Маріуполі на території колишнього дитячого табору “Орлятко” розпочато будівництво так званого центру “Воїн”, де українських школярів і студентів навчатимуть військовій справі.
Про це повідомляє “Суспільне”.
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Мілітаризація дітей в окупації: РФ будує центр “Воїн” у Маріуполі
Це вже четверта філія “Воїна” на окупованих територіях. Навчання включатиме такі елементи військового вишкілу:
- Стрільба.
- Десантування.
- Мінування та розмінування.
- Надання медичної допомоги.
- Керування БпЛА.
Журналісти “Суспільного” підтвердили будівництво центру, посилаючись на будівельний паспорт об’єкта (“Будівництво центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді “Воїн”“) та відео з Телеграм-групи окупованого міста. Фото паспорта оприлюднив місцевий житель Андрій Зондер.
Центр “Воїн” було створено у вересні 2022 року за вказівкою Путіна. На початок 2025 року в РФ діяло 25 філій. У 2024 році філії з’явилися на окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Планується відкриття і в Запорізькій області.
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“Воїн” не лише поширює російську пропаганду, але й організовує військові табори для українських підлітків (наприклад, понад 2,5 тис. підлітків навчалися в таборі “Авангард” у Волгоградській області, де їх вчили стріляти, керувати дронами тощо).
У Маріуполі “Воїн” планує готувати спеціалістів з БпЛА на базі місцевого університету. 14 березня 2025 року Приазовський державний технічний університет об’єднався з Московським державним будівельним університетом. У січні 2025 року центр організував зустріч школярів із “добровольцями”.
Відкриття центру “Воїн” у Маріуполі заплановано на четвертий квартал 2025 року.
Мешканці Маріуполя звернулися до Путіна через невиконані обіцянки
У січні жителі тимчасово окупованого Маріуполя, які залишилися без житла внаслідок бойових дій і третій рік чекають на обіцяне окупаційною владою нове житло, звернулися до президента Росії Владіміра Путіна.
Минулого разу жителі окупованого Маріуполя записували звернення до нього на Новий рік. Окупаційна влада повідомила, що компенсаційного житла більше будуватися не буде.
Окупація Маріуполя у 2022 році стала однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Битва за Маріуполь (також відома як Облога або Оборона Маріуполя) розпочалася з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Вона тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Оборона міста тривала 86 днів, з яких 82 дні Маріуполь був повністю оточений російськими військами.