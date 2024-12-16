Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-16-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-16-2024
...
Київ Пост
1г тому

Хроніка війни в Україні. 16 грудня: «Війна − це завжди поразка»

Хроніка війни в Україні. 16 грудня: «Війна − це завжди поразка»
...
Тимур Дубовик
1г тому

Папа Римський Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами"; Росія намагається активно наступати на 4 напрямках; команда Дональда Трампа шукає спосіб зупинити війну назавжди.

За 15 грудня зафіксували 214 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна ситуація в Україні: гарячі напрямки на 15 грудня

На Харківському напрямку зафіксували 10 спроб наступу в районах Високої Яруги, Вовчанська та Тихого, одне боєзіткнення наразі триває.

Читати далі