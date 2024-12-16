Обстріли України день за днем 12-16-2024

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Папа Римський Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами"; Росія намагається активно наступати на 4 напрямках; команда Дональда Трампа шукає спосіб зупинити війну назавжди.
За 15 грудня зафіксували 214 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували 10 спроб наступу в районах Високої Яруги, Вовчанська та Тихого, одне боєзіткнення наразі триває.