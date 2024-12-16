На Времівському напрямку відбили 23 атаки ворога в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки.

На Курахівському напрямку росіяни атакували 31 раз поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. Наразі тривають 8 боїв.

На Покровському напрямку противник провів 27 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. ЗСУ поки відбили 16 атак.

На Торецькому напрямку тривали 11 боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог три рази марно намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Сіверському напрямку ворог 33 рази штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки, наразі точаться бої в 17 локаціях.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 18 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Українські захисники поки зупинили 15 ворожих атак.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити ЗСУ біля Загризового та Лозової, також триває один бій.

На Харківському напрямку зафіксували 10 спроб наступу в районах Високої Яруги, Вовчанська та Тихого, одне боєзіткнення наразі триває.

Папа Римський Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами"

Папа Римський Франциск назвав український і російський народи "двоюрідними братами", пише Vatican News.

Це відбулося під час молитви за мир до Пресвятої Богородиці на французькому острові Корсика.

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Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна — це завжди поразка. Миру всьому світу! Папа Римський Франциск

Команда Трампа шукає спосіб зупинити війну назавжди − подробиці

Конгресмен із Флориди Майк Волц, якого новообраний президент США Дональд Трамп хоче призначити своїм радником із нацбезпеки, заявив, що команда Трампа думає над тим, як остаточно зупинити війну Росії проти України, повідомляє телеканал CBS.

За його словами, всі європейські союзники, які приїжджали до Трампа та його команди, зокрема й український президент Зеленський, обговорювали, як закінчити цей конфлікт назавжди.

Він зауважив, що "європейці візьмуть на себе більшу роль … після завершення цього конфлікту", зокрема в питанні розміщення миротворчих військ.

"Як виглядає успіх відповідно до наших інтересів? Як ми закінчимо війну? Хто за столом? Як ми можемо залучити всі сторони до столу переговорів і які рамки для угоди? Це речі, які ми обдумуємо з його фантастичною командою, яку він збирає", − пояснив майбутній радник президента США.

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За словами Волца, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пропонує різдвяне припинення вогню та обмін полоненими,

"Орбан має регулярні стосунки з росіянами, і він явно має добрі стосунки з президентом Трампом, і я сподіваюся, що весь світ захоче побачити певне припинення бійні, яка відбувається на сході України", − додав радник майбутнього лідера Штатів.

Російські Шахеди атакували Україну − що відомо

Майже о 7 ранку у столиці оголосили повітряну тривогу через ворожий безпілотник, який летів на Київ.

За останніми даними, група дронів була в Полтавській області курсом на Київську, один БпЛА перебував на сході Черкаської області, напрямок західний.

Інший дрон на заході Черкаської області тримав курс на Вінниччину, а безпілотник на півночі Чернігівської області летів у західному напрямку.