У ніч проти 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 15-16 грудня − подробиці

49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

19 безпілотників локаційно втрачені. Ще три дрони наразі лишаються в повітряному просторі України.