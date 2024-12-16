У ніч проти 16 грудня ППО збила 27 із 49 ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 15-16 грудня − подробиці
49 ворожих БпЛА запускалися з повітряного простору Брянська та Орла в Росії.
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Повітряні цілі збивали в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
19 безпілотників локаційно втрачені. Ще три дрони наразі лишаються в повітряному просторі України.
Росіяни атакували Миколаїв: пошкоджений об’єкт інфраструктури
У неділю зранку, 15 грудня, російські війська атакували Миколаїв. Вдарили БпЛА типу "Shahed".
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Загалом вночі окупанти вночі запустили по Україні 108 дронів різних типів.
Українська ППО збила 56 з них.