Обстріли України день за днем 12-23-2024

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Сили оборони України протягом ночі на 23 грудня відбивали чергову масовану дронову атаку РФ.
Повітряні сили Збройних сил України у своєму Телеграмі повідомили подробиці чергової масованої атаки дронами, якої завдала Росія по території України.
За даними ПС ЗСУ, з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел – рф.
Сили оборони України продовжують стратегічну оборонну операцію, ворог атакує на Донеччині, ЗСУ мають просування у Запорізькій області, вночі сили ППО активно боролися з масштабною атакою “Шахедів”.
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на тисячу тридцять четверту добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.