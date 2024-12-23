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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-23-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-23-2024
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Київ Пост
10г тому

Українська ППО збила 47 дронів за ніч, ще 25 локаційно втрачені

Українська ППО збила 47 дронів за ніч, ще 25 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

Сили оборони України протягом ночі на 23 грудня відбивали чергову масовану дронову атаку РФ.

Повітряні сили Збройних сил України у своєму Телеграмі повідомили подробиці чергової масованої атаки дронами, якої завдала Росія по території України.

За даними ПС ЗСУ, з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел – рф.

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Хроніка війни в Україні. 23 грудня: «армія РФ втратила майже 2 тис. солдатів за добу»

Хроніка війни в Україні. 23 грудня: «армія РФ втратила майже 2 тис. солдатів за добу»
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Київ Пост
2г тому

Сили оборони України продовжують стратегічну оборонну операцію, ворог атакує на Донеччині, ЗСУ мають просування у Запорізькій області, вночі сили ППО активно боролися з масштабною атакою “Шахедів”.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на тисячу тридцять четверту добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

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