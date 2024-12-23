У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на тисячу тридцять четверту добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Тривають оборонні бої на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Времівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Advertisement

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Подекуди, наприклад, в напрямку Верхньокам’янського, для проведення штурмових дій противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.

Більше по темі Росіяни вбили жителя Донеччини Протягом доби війська РФ атакували 8 населених пунктів області. Гатили з артилерії та били авіабомбами.

Інтенсивні бої тривають на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 30 атак. В Кураховому тривають бої в міській забудові.

Водночас, даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ мають просування в одному з районів Запорізької області, де Сили оборони змогли повернути втрачені позиції.

Advertisement

Ввечері 22 грудня та протягом всієї ночі на 23 грудня російські військові здійснили низку атак території України дронами камікадзе “Шахед”, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Наразі відомо, що знищити всі цілі масштабного обстрілу вдалося близько 6:00.

Бої в Курській області

Триває операція в Курській області, повідомили у Генштабі. За минулу добу українські захисники відбили 27 ворожих атак на напрямку. Противник здійснив 440 обстрілів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати російської армї за добу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, одну станцію РЕБ, склад боєприпасів, склад БпЛА, крім того, уражено чотири інші важливі об’єкти загарбників.

Advertisement

За даними Генштабу протягом минулої доби втрати росіян становлять 1990 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 67 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.