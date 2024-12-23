Повітряні сили Збройних сил України у своєму Телеграмі повідомили подробиці чергової масованої атаки дронами, якої завдала Росія по території України.
За даними ПС ЗСУ, з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня 2024 року противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел – рф.
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«Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях», – йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах уточнюють, що через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Обстріл України “Шахедами” 23 грудня - наслідки
Повітряні сили раніше повідомляли про те, що ввечері 22 грудня та протягом всієї ночі на 23 грудня російські військові здійснили низку атак території України дронами камікадзе “Шахед”.
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Відомо, що знищити всі цілі масштабного обстрілу вдалося близько 6:00.
Також варто додати, що у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджені приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.