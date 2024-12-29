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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-29-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-29-2024
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Київ Пост
13г тому

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині
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Київ Пост
1г тому

Окупанти завдали повторного удару по надзвичайниках, коли ті гасили пожежу в Покровську.

Російські війська обстріляли рятувальників на Донеччині. 

Окупанти завдали повторного удару, коли надзвичайники гасили пожежу після попередньої атаки. 

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Росіяни атакували Миколаївщину «шахедами», є поранений

Росіяни атакували Миколаївщину «шахедами», є поранений
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Київ Пост
5г тому

Протягом ночі на території області збили 9 дронів.

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Миколаївську область «шахедами». 

За даними обласної влади, над територією регіону збили дев’ять ударних дронів. Однак, є влучання та пошкодження від падіння уламків. 

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