Обстріли України день за днем 12-29-2024

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Окупанти завдали повторного удару по надзвичайниках, коли ті гасили пожежу в Покровську.
Російські війська обстріляли рятувальників на Донеччині.
Окупанти завдали повторного удару, коли надзвичайники гасили пожежу після попередньої атаки.
Протягом ночі на території області збили 9 дронів.
У ніч на 29 грудня російські війська атакували Миколаївську область «шахедами».
За даними обласної влади, над територією регіону збили дев’ять ударних дронів. Однак, є влучання та пошкодження від падіння уламків.