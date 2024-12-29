Російські війська обстріляли рятувальників на Донеччині.

Окупанти завдали повторного удару, коли надзвичайники гасили пожежу після попередньої атаки.

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Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Покровську

Як повідомили в ДСНС, сталося це у Покровську.

Напередодні росіяни атакували приватний сектор міста. Поцілили у житловий будинок.

На місце прибули рятувальники.

Однак, через повторний ворожий удар та загрозу життю, гасіння доводилося призупиняти.

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Ніхто не постраждав.

Обстріли Донеччини

Загалом за добу росіяни обстріляли п’ять населених пунктів області.

У Котлиному внаслідок ворожої атаки загинула людина.

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