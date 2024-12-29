У ніч на 29 грудня російські війська атакували Миколаївську область «шахедами».

За даними обласної влади, над територією регіону збили дев’ять ударних дронів. Однак, є влучання та пошкодження від падіння уламків.

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Обстріли Миколаївщини 29 грудня

Майже опівночі противник вдарив по Очакову.

Через падіння уламків збитих дронів загорілися три господарчі споруди та будинок відпочинку у рекреаційній зоні.

Пожежі були оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

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Близько першої ночі ворог атакував Чорноморську громаду.

Влучили в будівлю, що не експлуатується.

Крім того, внаслідок падіння уламків сталася пожежа адміністративної будівлі на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Постраждав 49-річний працівник підприємства. Він у задовільному стані.

Війська РФ обстрілюють Миколаїв

Минулої ночі окупанти атакували Миколаїв. Також запустили ударні дрони.

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