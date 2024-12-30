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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-30-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-30-2024
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Київ Пост
2г тому

Українська ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 локаційно втрачені

Українська ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

У двох областях країни через падіння збитих БпЛА пошкоджені приватні будинки.

У ніч проти 30 грудня ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 дрони-імітатори були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 29-30 грудня − подробиці

Ворог атакував Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 30 грудня: «Росія не покидає спроб витіснити ЗСУ з Курщини»

Хроніка війни в Україні. 30 грудня: «Росія не покидає спроб витіснити ЗСУ з Курщини»
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Тимур Дубовик
2г тому

Сили оборони відбивають штурми на Покровському напрямку, ворожа армія намагається витіснити Збройні сили України на Лиманському та Курському напрямках.

Генштаб ЗСУ у новому зведенні доповідає, що з початку доби відбулося 186 бойовмх зіткнень.

Агресор завдав сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 ‒ із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе.

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