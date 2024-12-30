Обстріли України день за днем 12-30-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
У двох областях країни через падіння збитих БпЛА пошкоджені приватні будинки.
У ніч проти 30 грудня ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 дрони-імітатори були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Ворог атакував Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська в Росії.
Сили оборони відбивають штурми на Покровському напрямку, ворожа армія намагається витіснити Збройні сили України на Лиманському та Курському напрямках.
Генштаб ЗСУ у новому зведенні доповідає, що з початку доби відбулося 186 бойовмх зіткнень.
Агресор завдав сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 ‒ із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе.