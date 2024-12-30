У ніч проти 30 грудня ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 дрони-імітатори були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 29-30 грудня − подробиці
Ворог атакував Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська в Росії.
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Дрони збивали в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
22 безпілотники були локаційно втрачені.
У Харківській та Одеській областях через падіння збитих дронів пошкоджені приватні будинки.
Обстріли України − останні новини
29 грудня росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині.
Окупанти завдали повторного удару, коли надзвичайники гасили пожежу після попередньої атаки. У ніч на 29 грудня російські війська також атакували Миколаївську область “Шахедами”.
Окупанти обстріляли рятувальників на Донеччині
28 грудня російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині. Тієї ночі також вдарили по Миколаєву ударними дронами. Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі, зокрема зайнявся дах п’ятиповерхівки в Інгульському районі міста.