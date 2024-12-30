У ніч проти 30 грудня ППО збила 21 російський безпілотник, ще 22 дрони-імітатори були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 29-30 грудня − подробиці

Ворог атакував Україну 43 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Дрони збивали в Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

22 безпілотники були локаційно втрачені.

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У Харківській та Одеській областях через падіння збитих дронів пошкоджені приватні будинки.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Обстріли України − останні новини

29 грудня росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині. 

Окупанти завдали повторного удару, коли надзвичайники гасили пожежу після попередньої атаки. У ніч на 29 грудня російські війська також атакували Миколаївську область “Шахедами”. 

Окупанти обстріляли рятувальників на Донеччині
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Окупанти завдали повторного удару по надзвичайниках, коли ті гасили пожежу в Покровську.

28 грудня російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині. Тієї ночі також вдарили по Миколаєву ударними дронами. Внаслідок обстрілів виникли дві пожежі, зокрема зайнявся дах п’ятиповерхівки в Інгульському районі міста. 

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