Генштаб ЗСУ у новому зведенні доповідає, що з початку доби відбулося 186 бойовмх зіткнень.

Агресор завдав сім авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 188 ‒ із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе.

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Скільки разів армія РФ атакувала позиції ЗСУ за добу

На Харківському напрямку минулої доби відбулися дві атаки в районах Гатища та Вовчанська, обидві атаки відбито.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів і хотів просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Новосергіївка, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

Більше по темі Окупанти обстріляли рятувальників на Донеччині Окупанти завдали повторного удару по надзвичайниках, коли ті гасили пожежу в Покровську.

На Краматорському напрямку росіяни дев’ять разів атакували у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог шість разів атакував неподалік Щербинівки та Торецька.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка, Шевченко, Котлине та Новоєлизаветівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 20 штурмів наших позицій неподалік населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві російські атаки.

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Триває операція в Курській області, ЗСУ за минулу добу відбили 46 ворожих атак на даному напрямку.