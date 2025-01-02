Обстріли України день за днем 01-02-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
В ніч на 2 січня Росія завдала чергового удару дронами по території України.
Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграмі повідомили, що в ніч на 2 січня 2025 року (із 19.00 1 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
«Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях», – йдеться у повідомлення.
Триває тисяча сорок четверта доба широкомасштабного вторгнення РФ. Росіяни продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури, бойові зіткнення тривають по всій лінії фронту.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 - із РСЗВ.