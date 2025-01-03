Обстріли України день за днем 01-03-2025

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Сили оборони України цієї ночі відбивали атаку понад 90 російських БПЛА.
У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
В ніч на 3 січня Росія завдала чергового дронового удар по Київській області, є жертви та руйнування.
Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив у своєму Телеграмі т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.