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LIVE Обстріли України Updated 7г тому

Обстріли України день за днем 01-03-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-03-2025
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Київ Пост
16г тому

Українська ППО збила 60 дронів, ще 26 локаційно втрачені

Українська ППО збила 60 дронів, ще 26 локаційно втрачені
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Київ Пост
7г тому

Сили оборони України цієї ночі відбивали атаку понад 90 російських БПЛА.

У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

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Росія атакувала Київщину дронами: одна людина загинула, четверо поранені

Росія атакувала Київщину дронами: одна людина загинула, четверо поранені
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Київ Пост
9г тому

В ніч на 3 січня Росія завдала чергового дронового удар по Київській області, є жертви та руйнування.

Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив у своєму Телеграмі т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події. 

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