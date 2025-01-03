У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

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Також відомо, що 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків), один —  в повітрі.

За інформацією ПС ЗСУ, внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.

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В ніч на 2 січня Росія завдала чергового удару дронами по території України.

Росія атакувала Київщину дронами - подробиці

Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив раніше  т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події. 

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В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі, повідомив чиновник.

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