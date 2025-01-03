У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — рф, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

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Також відомо, що 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.

За інформацією ПС ЗСУ, внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.

Більше по темі Українська ППО збила 47 дронів за ніч, ще 24 локаційно втрачені В ніч на 2 січня Росія завдала чергового удару дронами по території України.

Росія атакувала Київщину дронами - подробиці

Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив раніше т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

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В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі, повідомив чиновник.