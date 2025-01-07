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LIVE Обстріли України Updated 45хв тому

Обстріли України день за днем 01-07-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-07-2025
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Київ Пост
3г тому

ППО за ніч збила майже 30 російських дронів, ще 10 локаційно втрачені

ППО за ніч збила майже 30 російських дронів, ще 10 локаційно втрачені
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Київ Пост
45хв тому

Троє безпілотників полетіли в напрямку Росії.

У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 6-7 січня − подробиці

Росія скерувала на Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 7 січня: «Ворог майже 90 разів за добу атакував на Курщині»

Хроніка війни в Україні. 7 січня: «Ворог майже 90 разів за добу атакував на Курщині»
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Тимур Дубовик
3г тому

Ворог активно наступає на Курському та Покровському напрямках; президент підписав указ про зміни до Положення про Генштаб; ЗСУ просуваються в Курській області.

За 6 січня зафіксували 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки: подробиці від Генштабу

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районі Вовчанська.

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