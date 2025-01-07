Обстріли України день за днем 01-07-2025

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Троє безпілотників полетіли в напрямку Росії.
У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Росія скерувала на Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії.
Ворог активно наступає на Курському та Покровському напрямках; президент підписав указ про зміни до Положення про Генштаб; ЗСУ просуваються в Курській області.
За 6 січня зафіксували 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районі Вовчанська.