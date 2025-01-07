В Курській області українці відбили 44 ворожі атаки, ще 42 боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку країна-агресор один раз марно атакувала позиції наших військ.

На Времівському напрямку Росія здійснила 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Два боєзіткнення досі продовжуються. Костянтинопіль.

На Курахівському напрямку ворог 25 разів атакував позиції українців поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку ворожі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Дотепер триває 10 боєзіткнень.

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На Торецькому напрямку росіяни 8 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Щербинівки та Торецька. Нині продовжується одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири марні бойові зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві марні спроби наступу в районі Білогорівки.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни 13 разів атакували позиції ЗСУ неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. Наразі точаться два бої.

На Куп’янському напрямку Росія тричі проводила штурми позицій Сил оборони в районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атаки.

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На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районі Вовчанська.

Зеленський підписав указ про зміни до Положення про Генштаб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України, йдеться сайті Офісу президента.

Генштаб тепер отримує право здійснювати самопредставництво через уповноважених осіб, які діють від його імені. Йдеться і про посадовців структурного підрозділу Генштабу, які спеціалізуються на таких функціях.

Документ набирає чинності з моменту опублікування.

Генштаб ЗСУ є головним органом, який координує планування оборони, визначає стратегію застосування Збройних сил та інших компонентів Сил оборони України.

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Тактичні успіхи ЗСУ в Курській області − подробиці

Українські війська досягли тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних операцій у Курській області Росії, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, ЗСУ просунулися вперед у районах Бердіна, Руського Поперечного та Новосотницького. Російські джерела підтверджують атаки українських військ у цьому регіоні.

Аналітики ISW вважають, що активізація наступальних дій ЗСУ може свідчити про початок нового етапу операції в Курській області. Однак Інститут поки утримується від конкретних прогнозів щодо подальшого розвитку подій.

Наразі українські війська продовжують завдавати далекобійних ударів по російських тилових районах у Курській області.