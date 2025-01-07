У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 6-7 січня − подробиці

Росія скерувала на Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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10 безпілотників були локаційно втрачені, три з яких полетіли назад до Росії.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

У ніч проти 6 січня українська ППО збила дві російські керовані авіаційні ракети Х-59 та 79 безпілотників.

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