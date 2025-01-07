У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 6-7 січня − подробиці

Росія скерувала на Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. 

Advertisement

10 безпілотників були локаційно втрачені, три з яких полетіли назад до Росії.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

У ніч проти 6 січня українська ППО збила дві російські керовані авіаційні ракети Х-59 та 79 безпілотників.

5 січня російські війська здійснили кілька атак на Харків та область, використовуючи безпілотники “Молнія-1” та авіацію.

Українська ППО за ніч збила дві російські ракети Х-59 і майже 79 дронів
Більше по темі

Українська ППО за ніч збила дві російські ракети Х-59 і майже 79 дронів

У ніч проти 6 січня країна-агресор завдала чергового удару дронами та ракетами по території України.

Тоді ж армія агресора обстріляла Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок цих атак поранено 5 людей. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Обстріли України день за днем 01-07-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-07-2025
Київ Пост
7г тому
Хроніка війни в Україні. 7 січня: «Ворог майже 90 разів за добу атакував на Курщині» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 7 січня: «Ворог майже 90 разів за добу атакував на Курщині»
Тимур Дубовик
7г тому
Українська ППО за ніч збила дві російські ракети Х-59 і майже 79 дронів Ракетні обстріли
Українська ППО за ніч збила дві російські ракети Х-59 і майже 79 дронів
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 01-06-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-06-2025
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Євросоюз імпортує рекордні обсяги російського газу
Далі » Агенти “АТЕШ” виявили базу росіян у санаторії в Криму