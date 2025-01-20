Обстріли України день за днем 01-20-2025

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Два безпілотники повернулися назад у Росію.
В ніч проти 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Повітряні сили виявили 141 дрон, який запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також 1 балістичну ракету “Іскандер-М” із Курсщини, якою вдарили по Сумській області.
Ворог продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ на майже всіх напрямках; Росія втратила в Україні понад 150 тисяч військових за 2024 рік; ворожі дрони вночі налетіли на Україну.
За 19 січня зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.