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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-20-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-20-2025
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Київ Пост
3г тому

Українська ППО збила 93 російські дрони, ще майже 50 локаційно втрачені

Українська ППО збила 93 російські дрони, ще майже 50 локаційно втрачені
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Київ Пост
3г тому

Два безпілотники повернулися назад у Росію.

В ніч проти 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 19-20 січня − подробиці

Повітряні сили виявили 141 дрон, який запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також 1 балістичну ракету “Іскандер-М” із Курсщини, якою вдарили по Сумській області.

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Хроніка війни в Україні. 20 січня: «Росія нарощує активність на Покровському напрямку»

Хроніка війни в Україні. 20 січня: «Росія нарощує активність на Покровському напрямку»
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Тимур Дубовик
5г тому

Ворог продовжує спроби прорвати оборону ЗСУ на майже всіх напрямках; Росія втратила в Україні понад 150 тисяч військових за 2024 рік; ворожі дрони вночі налетіли на Україну.

За 19 січня зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які найгарячіші напрямки на фронті, 19 січня?

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

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