За 19 січня зафіксували 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які найгарячіші напрямки на фронті, 19 січня?

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулися 13 штурмів у районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

18 атак відбили українські воїни поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського, відбито дві атаки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали 7 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.

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На Торецькому напрямку росіяни сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск.

Впродовж дня ворог здійснив 88 атак на Покровському напрямку. Найбільша активність росіян зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. ЗСУ тримають рубежі, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

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На Новопавлівському напрямку противник протягом дня здійснив 13 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Дотепер точиться два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку РФ один раз марно штурмувала позиції українських захисників в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали поразки.

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На Курщині українські оборонці відбили 14 атак загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2024 року становлять близько 820 тис. 430 осіб, зокрема 1690 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9821 (+10) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20454 (+42), артилерійських систем – 22074 (+19), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1049 (+3), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153)

крилатих ракет ‒ 3051, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34448 (+87), спеціальної техніки ‒ 3706 (+6).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Росія атакувала Україну дронами: тривога лунала в багатьох областях

У ніч проти понеділка, 20 січня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено в низці областей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони були зафіксовані в напрямках Кривого Рогу (22:53), Кіровоградської області (00:14 та 01:28), Чернігівщини (00:14), Білої Церкви (02:35), Сумщини та Чернігівщини (04:07).

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У деяких регіонах працювала протиповітряна оборона.

О 01:41 було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряну тривогу в Києві було скасовано о 02:35, а в більшості областей − о 05:19.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

ЗСУ мають використовувати свої переваги для перемоги − Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.Тиждень заявив, що втрати російської армії у 2024 році перевищили показники за два попередні роки війни.

“Загальні втрати за нашими підрахунками склали понад 434 тисячі особового складу, з них приблизно 150 тисяч − загиблими за 2024 рік. За 2024 рік бойових дій він втратив більше, ніж за два попередні роки війни”, − повідомив Сирський.

Сирський також наголосив, що ЗСУ мають активно використовувати свої переваги над російською армією для досягнення перемоги.

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“Що нам треба робити? Нам потрібно впроваджувати те, в чому маємо перевагу. Ви знаєте, що ми перші у світі створили безпілотні сили. Фактично, у нас зараз йде масштабування і нарощення безпілотного складника. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи. Ми маємо бойові наземні платформи”, − сказав головнокомандувач.

Сирський також зазначив, що “виграти війну в обороні − неможливо”.

“Скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону та концентрувати наші сили, фактично, вздовж всієї лінії фронту”, − заявив Сирський.