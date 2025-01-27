Обстріли України день за днем 01-27-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок дронового нальоту уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в кількох областях.
У ніч на 27 січня сили української ППО збили 57 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Росія атакувала Україну 104 дронами, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Ворог активно намагається просуватим на Покровському, Краматорському й Лиманському напрямках;
За 26 січня зафіксували 153 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулися чотири боєзіткнення з росіянми в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.українські наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті.