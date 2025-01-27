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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-27-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-27-2025
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Київ Пост
9г тому

ППО знищила 57 російських дронів, ще майже 40 локаційно втрачені

ППО знищила 57 російських дронів, ще майже 40 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок дронового нальоту уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в кількох областях.

У ніч на 27 січня сили української ППО збили 57 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 26-27 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 104 дронами, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»

Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»
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Тимур Дубовик
3г тому

Ворог активно намагається просуватим на Покровському, Краматорському й Лиманському напрямках;

За 26 січня зафіксували 153 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки на фронті: Покровський, Краматорський, Лиманський

На Харківському напрямку відбулися чотири боєзіткнення з росіянми в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.українські наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті.

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