За 26 січня зафіксували 153 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки на фронті: Покровський, Краматорський, Лиманський

На Харківському напрямку відбулися чотири боєзіткнення з росіянми в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.українські наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті.

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15 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське, один бій триває.

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Росіяни атакували позиції українських підрозділів 21 раз в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора на Краматорському напрямку, одне боєзіткнення досі триває.

Ворог 8 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Росіяни наступали в районі Торецька, всі атаки відбито.

Більше по темі ППО знищила 57 російських дронів, ще майже 40 локаційно втрачені Внаслідок дронового нальоту уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в кількох областях.

Ворог атакував 70 разів на Покровському напрямку. Найбільша активність зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

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На Новопавлівському напрямку тривають три боєзіткнення. За добу росіяни загалом 11 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну спробу противника просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну марну атаку російських загарбників на позиції українського війська.

Відомо такоє про те, що українські захисники відбили сім атакувальних дій агресора на Курському напрямку.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 27 січня 2024 року становлять близько 831 тис. 520 осіб, зокрема 1430 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9871 (+3) російськв танки, бойових броньованих машин ‒ 20561 (+12), артилерійських систем – 22339 (+16), РСЗВ – 1263 (+1)

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23337 (+74)

крилатих ракет ‒ 3053, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35183 (+59), спеціальної техніки ‒ 3716 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

ЗСУ утримують “буферну зону” на Курщині − Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України продовжують утримувати “буферну зону” на території Курської області Росії. Це перешкоджає можливому просуванню російських військ у Сумську та Харківську області.

Зеленський зазначив, що питання оборони на Донецькому напрямку та операції в Курській області було обговорено на стратегічній нараді з командувачами та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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Влітку 2024 року ЗСУ провели успішний наступ у Курській області, звільнивши значні території. Восени Росія залучила до бойових дій війська з Північної Кореї, але вони зазнали великих втрат.

Зеленський підкреслив важливість утримання “буферної зони” на російській території для захисту прикордонних областей України від ворожих атак.

Росія атакувала Україну дронами та КАБами: вибухи в Івано-Франківську та Дніпрі

Ввечері 26 січня Росія розпочала чергову атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе “Shahed” та керовані авіабомби (КАБ).

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники були запущені з кількох напрямків. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Сумській області зафіксовано удари КАБами.

У Дніпрі, за даними Супільного, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено технічний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу вдалося ліквідувати. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

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В Івано-Франківську було чутно серію вибухів. Місцева влада повідомляє про проблеми з роботою громадського транспорту внаслідок атаки.

У Києві та Київській області працювала протиповітряна оборона. У столиці було чутно звуки вибухів.

Повітряну тривогу в Києві було скасовано о 03:15, а в інших регіонах - о 06:48.