У ніч на 27 січня сили української ППО збили 57 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 26-27 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 104 дронами, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Дрони збивали в Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

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Внаслідок атак уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській і Київській області.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч на 26 січня, росіяни знову запустили по Україні дрони. Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків − Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних безпілотників і дронів інших типів.

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У ніч проти 23 січня Повітряні сили виявили 92 БпЛА, які запустили з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда. Ворог також запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької облласті в РФ.