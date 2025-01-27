У ніч на 27 січня сили української ППО збили 57 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 26-27 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 104 дронами, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Дрони збивали в Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Advertisement

Внаслідок атак уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки в Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській і Київській області.

39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

У Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці удару 18 січня
Більше по темі

У Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці удару 18 січня

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого чоловіка.

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч на 26 січня, росіяни знову запустили по Україні дрони. Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків − Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. 

Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних безпілотників і дронів інших типів. 

Advertisement

У ніч проти 23 січня Повітряні сили виявили 92 БпЛА, які запустили з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда. Ворог також запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької облласті в РФ.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Обстріли України
Сили ППО збили півсотні дронів Харків
Сили ППО збили півсотні дронів
Київ Пост
1д тому
Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження Харків
Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 01-26-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-26-2025
Київ Пост
1д тому
Через удари по Харкову постраждали троє людей Харків
Через удари по Харкову постраждали троє людей
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 27 січня: «ЗСУ стримують наступ ворога на всіх напрямках»
Тимур Дубовик
9г тому
Обстріли України день за днем 01-27-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-27-2025
Київ Пост
15г тому
У Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці удару 18 січня Ракетні обстріли
У Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці удару 18 січня
Київ Пост
1д тому
Окупанти скинули шість КАБів на медзаклад у Бериславі: постраждали лікарі Обстріли України
Окупанти скинули шість КАБів на медзаклад у Бериславі: постраждали лікарі
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Колумбія погодилась приймати депортованих мігрантів зі США − Білий Дім
Далі » ВМС ЗСУ вперше збили російську ракету Х-59 за допомогою APKWS − відео