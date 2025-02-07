Обстріли України день за днем 02-07-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок ворожого нальоту є пошкодження на Сумщині, Київщині та Хмельниччині.
У ніч на 7 лютого Росія запустила по Україні 77 ударних БпЛА і дві балістичні ракети “Іскандер-М”. ППО вдалося збити 56 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
БпЛА запускали з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, а також Шаталово в Росії.
Ворожа активність також зберігається на Лиманському, Торецькому й Новопавлівському напрямках; Росія позбудеться імперських амбіцій після поразки Путіна; РФ вночі вдарила по Україні дронами та КАБами.
За 6 лютого зафіксували 89 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.