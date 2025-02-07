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LIVE Обстріли України Updated 1д тому

Обстріли України день за днем 02-07-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-07-2025
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Київ Пост
2д тому

ППО збила 81 російський дрон, ще 31 локаційно втрачений

ППО збила 81 російський дрон, ще 31 локаційно втрачений
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Київ Пост
1д тому

Внаслідок ворожого нальоту є пошкодження на Сумщині, Київщині та Хмельниччині.

У ніч на 7 лютого Росія запустила по Україні 77 ударних БпЛА і дві балістичні ракети “Іскандер-М”. ППО вдалося збити 56 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 6-7 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, а також Шаталово в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 7 лютого: «Росія найбільше тисне на Покровському напрямку»

Хроніка війни в Україні. 7 лютого: «Росія найбільше тисне на Покровському напрямку»
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Тимур Дубовик
2д тому

Ворожа активність також зберігається на Лиманському, Торецькому й Новопавлівському напрямках; Росія позбудеться імперських амбіцій після поразки Путіна; РФ вночі вдарила по Україні дронами та КАБами.

За 6 лютого зафіксували 89 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.  

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