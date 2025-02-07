У ніч на 7 лютого Росія запустила по Україні 77 ударних БпЛА і дві балістичні ракети “Іскандер-М”. ППО вдалося збити 56 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 6-7 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, а також Шаталово в Росії.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Росіяни також запустили по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” з Ростовської області.

Внаслідок атак уражені Харківщина, Одещина, Черкащина та Дніпропетровщина.

18 російських дрони-імітатори локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

ППО України збила 56 російських безпілотників, ще 18 локаційно втрачені
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ППО України збила 56 російських безпілотників, ще 18 локаційно втрачені

Росія запустила по Україні дві балістичні ракетами “Іскандер-М”.

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби країна-агресор запустила по Україні 77 ударних БпЛА і дві балістичні ракети “Іскандер-М”. ППО збила 56 БпЛА.

В ніч на 5 лютого Росія скерувала на Україну 104 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 57 дронів

В ніч проти 4 лютого Сили оборони знищили 37 ворожих безпілотників. Ще 28 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

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3 лютого ППО збила 38 російських дронів. Їх запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.

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