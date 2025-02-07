За 6 лютого зафіксували 89 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Українські війська відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни 18 разів атакували позиції українців неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції ЗСУ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру, які продовжуються і досі.

Більше по темі Чехія заборонила надавати громадянство росіянам до закінчення війни До кримінального кодексу також додали нову статтю, яка забороняє несанкціоновану співпрацю з Росією.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Диліївки та Торецька. Наразі продовжуються чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Тривають три боєзіткнення.

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На Новопавлівському напрямку Росія 7 разів марно атакувала поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На Курському напрямку з початку доби відбулось п’ять боєзіткнень.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2024 року становлять близько 846 тис. 650 осіб, зокрема 1340 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9975 (+10) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20755 (+18), артилерійських систем – 22785 (+32), РСЗВ – 1271

засобів ППО ‒ 1056 (+1), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96), спеціальної техніки ‒ 3738 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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Росія позбудеться імперських амбіцій лише після поразки Путіна, − Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зможе позбутися імперських амбіцій лише після військової поразки президента РФ Владіміра Путіна, повідомив Укрінформ.

“Провал Путіна має бути видимим. Росія має вилікуватися від своїх імперських переконань”, − сказав Сікорський під час зустрічі з журналістами в Брюсселі.

Він наголосив, що Росія протягом своєї історії започатковувала реформи та позитивні перетворення лише після військових поразок.

Сікорський також нагадав, що Путін порушив не лише міжнародне право, а й власні зобов’язання щодо гарантій незалежності та територіальної цілісності України.

“Путін сам вів переговори та підписував угоду між Росією і Україною про кордони, тож він є порушником власного внутрішнього законодавства”, − зазначив Сікорський.

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Він вважає, що Путін може завершити війну в будь-який момент, але не робить цього через свої імперські амбіції.

“Я не непокоюся про те, щоб Путін почувався зручно, не хвилююся з приводу його політичного обличчя. Коли ви вдираєтеся до іншої держави, ви ризикуєте наслідками”, − додав польський міністр.

Росія атакувала Україну дронами та КАБами − подробиці

Ввечері 6 вересня Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе “Shahed” та керовані авіаційні бомби (КАБ). Повітряну тривогу було оголошено у східних, центральних і південних областях країни.

У Києві двічі лунала повітряна тривога. За даними місцевої влади, працювала протиповітряна оборона.

Кілька ударних безпілотників було зафіксовано у передмісті Харкова.

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Повітряні сили повідомили про скидання КАБів на Сумську область.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони були зафіксовані в таких напрямках:

Чернігівська область − курс на захід;

курс на захід; Київська область − у напрямку Житомирської області;

у напрямку Житомирської області; кордон Полтавської та Чернігівської областей − у напрямку Київської області;

у напрямку Київської області; Харківська область;

Полтавська область − у напрямку Харківської області;

у напрямку Харківської області; Кіровоградська область − курс на захід;

курс на захід; Черкаська область − у напрямку Черкас та Городища;

у напрямку Черкас та Городища; Кременчук (Полтавська область).

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.