Обстріли України день за днем 02-10-2025

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Внаслідок нальоту постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина й Кіровоградщина.
У ніч проти 10 лютого країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.
Росія також втратила вже понад 10 тис. танків; ЗСУ запускають проєкт “Лінія дронів” для посилення піхоти; Росія завдала авіаударів по Краматорську і Костянтинівці, “Шахеди” налетіли на Суми.
Станом на 10 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.