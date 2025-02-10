Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 3г тому

Обстріли України день за днем 02-10-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-10-2025
...
Київ Пост
3г тому

Сили оборони збили 61 російський дрон, ще 22 локаційно втрачені

Сили оборони збили 61 російський дрон, ще 22 локаційно втрачені
...
Київ Пост
3г тому

Внаслідок нальоту постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина й Кіровоградщина.

У ніч проти 10 лютого країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 9-10 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

Читати далі

Хроніка війни в Україні. 10 лютого: «Втрати РФ у війні перевищили 850 тисяч у живій силі»

Хроніка війни в Україні. 10 лютого: «Втрати РФ у війні перевищили 850 тисяч у живій силі»
...
Тимур Дубовик
3г тому

Росія також втратила вже понад 10 тис. танків; ЗСУ запускають проєкт “Лінія дронів” для посилення піхоти; Росія завдала авіаударів по Краматорську і Костянтинівці, “Шахеди” налетіли на Суми.

Станом на 10 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

Читати далі