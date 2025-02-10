У ніч проти 10 лютого країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 9-10 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Їх збивали в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

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Внаслідок атак уражені Сумщина, Харківщина, Полтавщина й Кіровоградщина.

22 дрони-імітатори Росії локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулого тижня Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

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