Станом на 10 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 99 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 7 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

Більше по темі Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень Глава держави назвав три причини, чому Росія все ще здатна вести війну.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку Росія десять разів марно намагалась прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

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На Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російської армії.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року становлять близько 850 тис. 490 осіб, зокрема 1170 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10001 (+1) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16), артилерійських систем – 22879 (+35), РСЗВ – 1273

засобів ППО ‒ 1059 (+3), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109), спеціальної техніки ‒ 3740 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

ЗСУ запускають проєкт “Лінія дронів”

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про запуск нового проєкту “Лінія дронів”, який має на меті посилити бойові можливості Збройних сил України.

“Запускаємо революційний проєкт, який кардинально посилить наші бригади та масштабуватиме досвід ефективного знищення противника − Лінія дронів”, − наголосив Умєров.

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За його словами, проєкт передбачає поєднання піхоти та безпілотників в єдину ударну систему.

“Лінія дронів” дозволить формувати зону ураження глибиною 10-15 км, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, завчасно виявляти та знищувати ворожі цілі.

“Це кардинально змінить тактику бою та надасть українським військовим вирішальну перевагу над ворогом”, − пояснив Умєров.

На першому етапі до проєкту долучаться п’ять таких елітних підрозділів:

20-й окремий полк К-2;

429-й полк “Ахіллес”;

427-й полк “РАРОГ”;

414-та бригада “Птахи Мадяра”;

полк “Фенікс” (бригада “Помста”).

“Масштабуємо технологічну перевагу. Змінюємо хід війни. Знищуємо ворога”, − підсумував міністр оборони.

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Нічна атака Росії: авіаудари по Краматорську і Костянтинівці, наліт “Шахедів” на Суми

9 лютого російські війська завдали авіаударів по Краматорську та Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атак постраждали щонайменше шість осіб, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Костянтинівці зафіксовано чотири авіаудари. Чотирьох поранених місцевих жителів доправили до лікарні.

У Краматорську поранення дістали двоє мешканців приватного будинку.

Наразі триває робота з уточнення інформації про руйнування та постраждалих.

У ніч на 10 лютого в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. В місті працювала протиповітряна оборона.

За інформацією мера Віталія Кличка, уламки збитого дрона впали у Солом’янському районі, спричинивши пожежу в одноповерховій нежитловій будівлі.

“На місці працюють усі екстрені служби”, − повідомив Кличко.

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Також у Святошинському районі було зафіксовано пожежу, але вона не пов’язана з атакою дронів.

Попередньо, постраждалих немає.

Голова КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що звуки вибухів у місті були пов’язані з роботою ППО.