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LIVE Обстріли України Updated 14хв тому

Обстріли України день за днем 02-26-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-26-2025
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Київ Пост
7г тому

Хроніка війни в Україні. 26 лютого: Росія продовжує терор мирного населення

Хроніка війни в Україні. 26 лютого: Росія продовжує терор мирного населення
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Київ Пост
14хв тому

Росія знову завдала масованого обстрілу території України ударними дронами внаслідок чого зафіксовані пошкодження цивільного інфраструктури, є загибла і постраждалі.

Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Росія продовжує терори мирного населення та завдає навмисних ударів по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого в Україні продовжують мирні люди.

Росія знову завдала масованого удару БПЛА по території України – що відомо

Протягом ночі вся територія України опинилися під ударом «шахедів». У Київській області внаслідок влучання ударного російського дрону вщент згорів двоповерховий житловий будинок.

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