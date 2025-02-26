Обстріли України день за днем 02-26-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Росія знову завдала масованого обстрілу території України ударними дронами внаслідок чого зафіксовані пошкодження цивільного інфраструктури, є загибла і постраждалі.
Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Росія продовжує терори мирного населення та завдає навмисних ударів по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого в Україні продовжують мирні люди.
Протягом ночі вся територія України опинилися під ударом «шахедів». У Київській області внаслідок влучання ударного російського дрону вщент згорів двоповерховий житловий будинок.