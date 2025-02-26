Сьогодні вночі ворог для атаки на Україну застосував 177 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях», – зазначили у ПС ЗСУ.

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Відомо також, що 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

У ПС ЗСУ додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

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Рекордна атака дронів 23 лютого - подробиці

У ніч на 23 лютого росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні - 267. 

Тоді вони атакували з кількох напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

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Також вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з території тимчасово окупованого Криму.

У Повітряних силах повідомили 23 лютого, що наша ППО збила 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. 

119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіло у напрямку Білорусі, один - в Росію.

 

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